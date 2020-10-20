У Токаева истекает минимальный срок до объявления очередных выборов в мажилис

Нур-Султан. 20 октября. КазТАГ – У президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева истекает минимальный срок до объявления очередных выборов в мажилис, передает корреспондент агентства.

«Статья 85. Назначение выборов депутатов мажилиса. 1. Основанием для назначения: 1) очередных выборов является окончание конституционного срока полномочий депутатов мажилиса; 2) внеочередных выборов – досрочное прекращение полномочий парламента или мажилиса парламента; 3) выборов депутатов вместо выбывших – досрочное прекращение полномочий депутата, лишение мандата депутата либо его кончина. 2. Выборы депутатов в случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, назначаются президентом республики не менее чем за пять месяцев и проводятся не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий депутатов мажилиса», — говорится в конституционном законе «О выборах в Республике Казахстан».

Последние выборы в мажилис VI созыва проводились 20 марта 2016 года, а 25 марта 2016 года действующий состав нижней палаты парламента принес присягу – таким образом, до истечения срока полномочий нынешних мажилисменов осталось пять месяцев.

Отметим, что выборы в мажилис и региональные маслихаты должны пройти в начале 2021 года.

Ранее движение «HAQ» создало петицию против онлайн-голосования на выборах, а 11 октября КазТАГ сообщал, что центральная избирательная комиссия готовится к выборному процессу в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что первые признаки того, что в Казахстане в ближайшее время могут пройти выборы, появились еще в конце августа – так, 27 августа состоялась встреча председателя партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Назарбаев и Токаев рассмотрели повестку предстоящего заседания бюро политического совета и основные пункты предвыборной платформы партии.