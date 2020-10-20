Еще один из фигурантов дела «БТА-Банка» осужден в Алматы

Алматы. 20 октября. КазТАГ – Еще один из фигурантов дела АО «БТА-Банк» осужден в Алматы, сообщает агентство РК по противодействию коррупции.

«15 октября состоялся обвинительный приговор Медеуского районного суда № 2 Алматы в отношении еще одного сообщника преступного сообщества Мухтара Аблязова – Ибрагимова Рустема Шамильевича, экстрадированного из Объединенных Арабских Эмиратов. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на три года», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, Ибрагимов занимал должности управляющего директора по кредитованию, директора департамента кредитного анализа корпоративного бизнеса № 2 АО «БТА Банк» и являлся членом Кредитного комитета головного банка.

«Он содействовал принятию незаконных положительных решений о кредитовании компаний, подконтрольных главе преступного сообщества Мухтару Аблязову. Изначально Ибрагимов признавал свою вину, содействовал следствию и находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но под влиянием руководителей преступного сообщества он решил скрыться», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что в результате с 2010 года Ибрагимов находился в международном розыске с мерой пресечения арест. Он скрывался по поддельным документам гражданина Кыргызстана.

«При этом, после задержания Ибрагимова в декабре 2017 года правоохранительными органами ОАЭ, он отрицал резидентство Казахстана, продолжая выдавать себя гражданином Кыргызстана — Рустамом Мухтаровым. Свыше двух лет орган следствия доказывал фиктивность документов на имя Рустама Мухтарова, его принадлежность к казахстанскому гражданству и принимал меры по его идентификации как Рустема Ибрагимова. Для этого были задействованы правоохранительные органы Казахстана, Кыргызстана и ОАЭ», — отмечается в сообщении.

В результате, министерство юстиции ОАЭ, изучив все представленные казахстанской стороной доказательства, убедилось в подложности документов и показаний Ибрагимова и приняло решение о его выдаче Республике Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

«4 марта Ибрагимов был экстрадирован в Казахстан. Досудебное расследование продолжается в отношении16-ти подозреваемых, находящихся в международном розыске, включая самого Аблязова. Ряд разыскиваемых лиц непосредственно либо через своих близких родственников заявили о готовности добровольного возвращения в Казахстан. По ним принимаются все необходимые меры по содействию в приезде и смягчении ранее избранных мер пресечений.

Взаимодействие с компетентными органами иностранных государств осуществляется не только по розыску, задержанию и экстрадиции подозреваемых лиц. Так, на основании инициированных казахстанской стороной международных следственных поручений собственные расследования против преступного сообщества Аблязова и его сообщников начали правоохранительные органы ряда стран Евросоюза и других юрисдикций. В рамках данных производств осуществляется тесное международно-правовое сотрудничество», — резюмируется в сообщении.

Напомним, дело против Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии интерпола.

В июле 2013 года олигарх был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.

Аблязов заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в заказном убийстве, хищениях и ряде других преступлений.

Кроме того, уголовному преследованию в Казахстане регулярно подвергаются сторонники партии «Демократический выбор Казахстана» («ДВК»). Партия «ДВК», созданная и руководимая Аблязовым, в марте 2018 года решением суда в Нур-Султане была признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана.