Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – С 26 октября сокращается число авиарейсов в/из ОАЭ, Беларусь, Германию и Украину, сообщило министерство инвестиций и инфраструктурного развития РК.

«С 26 октября 2020 года сокращается количество международных пассажирских рейсов в/из ОАЭ – на восемь рейсов в неделю, Беларусь – на пять рейсов в неделю, Германия – на два рейса в неделю и Украина – на два рейса в неделю», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Согласно информации, международные пассажирские рейсы сокращаются в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 19 октября 2020 года, с учетом рекомендаций министерства здравоохранения РК и уровня эпидемиологической обстановки, согласно карте ВОЗ.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением сан-эпидтребований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, требование по наличию ПЦР теста) и в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере улучшения эпидобстановки.