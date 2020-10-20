Токаев указал на необходимость рационального использования воды

Нур-Султан. 20 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева по основным направлениям деятельности ведомства за девять месяцев текущего года, сообщает Акорда.

«Магзум Мирзагалиев подробно доложил президенту о ходе рассмотрения Экологического кодекса в Мажилисе. Глава государства положительно оценил этот документ, отметив новшества, направленные на улучшение экологической ситуации в стране. По мнению Касым-Жомарта Токаева, исключительная важность Кодекса связана с экологизацией общества и снижением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», — говорится в сообщении во вторник.

Министр сообщил президенту о прохождении вегетационного периода текущего года и ситуации с водными ресурсами. По его словам, несмотря на зафиксированный низкий уровень маловодности и риски дефицита воды, вегетационный период прошел относительно стабильно.

«Отдельным блоком главе государства доложили о цифровизации водной отрасли. Магзум Мирзагалиев рассказал о завершении пилотного проекта по цифровизации канала в Мактааральском районе Туркестанской области, что позволило значительно снизить расход воды. В данном контексте президент указал на необходимость рационального использования воды», — пишет пресс-служба президента.

Кроме того, Токаев был проинформирован о состоянии рыбной отрасли и подготовке отраслевой программы по развитию рыбоводства. По словам министра, потенциал казахстанских водоемов позволяет увеличить объем выращивания рыбы с 7,5 тыс. тонн до Т600 тыс. тонн в год, что может обеспечить рост экспорта до 300 тысяч тонн.

В завершение глава государства дал Мирзагалиеву ряд конкретных поручений.