Атырау. 20 октября. КазТАГ – Карантин усилен в Атырауской области, сообщает корреспондент агентства.

«ПОСТАНОВЛЯЮ: Внести в постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области от 15 октября 2020 года № 68 «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области» следующие изменения и дополнение:

1. В пункте 2:

1) подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) запретить деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), фудкортов, банкетных залов, букмекерских контор»;

2) подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«Ш) разрешить деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей по субботам до 17.00 (за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и объектов общественного питания), в будние дни до 22.00 при заполняемости не более 30% от общей вместимости при соблюдении социальной дистанции из расчёта 4 кв. м торговой площади на одного посетителя с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

3) подпункт 17) изложить в следующей редакции:

«17) разрешить деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при заполняемости не более 30% от общей вместимости при соблюдении социальной дистанции из расчета 4 кв. м. торговой площади на одного посетителя с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима в будние дни до 20.00, по субботам до 17.00»;

4) дополнить подпунктом 28) следующего содержания:

«28) разрешить с 26 октября текущего года деятельность кинотеатров, при заполняемости не более 30% от общей вместимости, с соблюдением социального дистанцирования, масочного режима, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. По воскресеньям и праздничным дням:

1) приостановить работу торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и объектов общественного питания;

2) приостановить работу непродовольственных и продовольственных крытых рынков.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу и вводится в действие со дня подписания, за исключением подпункта 1) пункта 1, который вводится в действие с 26 октября текущего года», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Атырауской области, опубликованного во вторник.