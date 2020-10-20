Подарки запрещено дарить родственникам госслужащих в ЗКО

Уральск. 20 октября. КазТАГ – Подарки запрещено дарить родственникам госслужащих в Западно-Казахстанской области, сообщает портал «Мой город».

«Ограничения по приеме подарков были и ранее. Согласно последним изменениям в законодательстве, увеличена ответственность за дачу и прием подарков. Чиновникам нельзя принимать никаких подарков, независимо от цены презента. За получение подарка ценой до двух МРП грозит штраф в размере 600 МРП и увольнение с занимаемой должности. За получение подарка свыше двух МРП грозит уголовная ответственность. Необходимо отметить, что и за дачу подарков предусмотрена ответственность в 200 МРП. Стоит отметить, что чиновникам нельзя принимать не только материальные подарки, но и услуги, такие как путевки, приглашения на туристические и лечебно-оздоровительные поездки», — рассказал Турсунбаев.

Отмечается, что подарки нельзя дарить не только государственным служащим, но и их близким родственникам.

«Если подарок получила супруга чиновника, то к ответственности будет привлекаться не она, а супруг. Но есть и другая сторона, государственный служащий — тоже человек, бывают дни рождения, семейные мероприятия. Если близкие родственники, друзья, которые не связаны с его работой, дают подарки, то это не считается нарушением. Самое главное — госслужащий не должен принимать подарки от тех, кому он оказывал или будет оказывать услуги. Если подарок вручили тайком, оставили дома или перевели на банковский счет, то в течение семи дней он должен сдать подарок или перевести деньги на республиканский бюджет. Госслужащий может выкупить подарок по рыночной стоимости», — рассказал руководитель департамента.

Как рассказал Турсунбаев, за девять месяцев советом по этике в ЗКО проведено девять заседаний, на которых рассмотрено 32 вопроса. По результатам рассмотрения дисциплинарных дел рекомендовано наложить дисциплинарные взыскания на 10 должностных лиц, из них: пять — за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу, пять — за несоблюдение требований этического кодекса.

Кроме этого, Турсунбаев отметил, что чиновникам запрещено принимать подарки от людей, которым они оказывали или будут оказывать государственные услуги.

Ранее психолог Гульбану Умбетжанова заявила, что не редки ситуации, когда супруги в Казахстане толкают

государственных служащих к коррупции, вынуждают делать «левые».