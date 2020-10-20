Стратегию развития ЕАЭС представят для одобрения президентами стран

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Алматы. 20 октября. КазТАГ – Проект стратегии развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет вынесен на рассмотрение президентов, сообщает ТАСС.

«ЕАЭС помог странам осознать стратегии развития, объединить их в стратегию развития ЕАЭС. Проект этой стратегии сегодня у нас готов, мы его жарко обсуждали несколько месяцев, будем выносить его на высший совет, чтобы президенты одобрили», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению главы кабинета министров, пандемия коронавируса «сплотила страны» союза. Он напомнил, что главными в ЕАЭС являются четыре свободы — движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

«Цифровая платформа ЕАЭС — над ней работает Евразийский банк развития — должна дать такую свободу», — уверен Мишустин.

В качестве примера он привел разработку мобильного приложения для свободного движения рабочей силы, чтобы любой житель союза мог свободно трудоустроиться.

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По оценке премьер-министра, участники ЕАЭС выигрывают от кооперации.

«У Киргизии, у Армении был значительный рост ВВП после вступления в ЕАЭС», — отметил Мишустин.

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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