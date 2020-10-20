Медеплавильное производство уничтожает озеро Балхаш – Олжас Сулейменов

Алматы. 20 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Из-за медеплавильного производства Казахстан может потерять озеро Балхаш, предупредил поэт Олжас Сулейменов.

«Вчера мы проводили день остановки испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. 19 октября 1989 последний взрыв был. Это очень важная дата. И «невадовцы» в честь этого дня прошлись накануне по Казахстану, по самым загаженным местам страны и сообщили, что они увидели в городе Балхаш. Они увидели, как гибнет озеро Балхаш, наша жемчужина. Для того, чтобы медеплавильное производство видимо очень нужно кому-то. Не знаю, насколько оно нужно кому-то, если ради него надо губить Балхаш», — сказал Сулейменов в кулуарах третьего Алматинского международного форума сближения культур Евразии «Человек, поклонись Земле: одухотворенная экология как основа сохрания планеты».

Он подчеркнул, что неприятие к уничтожению природы должно воспитываться с детства.

«Экологическое образование начинается с простых вещей – мыть руки перед едой, не бросать мусор на землю и так далее. Естественно, когда мы видим груды отходов на территориях наших, когда мы видим миллионы тонн промышленных отходов, которые загрязняют нашу атмосферу, землю, воду, это тоже включает наше экологическое образование. Мы сразу воспитываем неприятие этого всего. Поэтому экологическое образование начинается с детства, и оно продолжается всю жизнь. Об этом мы не должны забывать», — отметил Сулейменов.