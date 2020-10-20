Олжас Сулейменов: Человечество нужно спасать от наступающего невежества

Алматы. 20 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Человечество нужно спасать от наступающего невежества, считает поэт Олжас Сулейменов.

«Культура включает в себя экологию, экологию сознания, экологию души. Человечество спасать надо не только от бактерий, вирусов и прочих зараз, но и от невежества. От наступающего, к сожалению, невежества, от плохого образования, от плохих книг, от того, что у нас не стало читателей – это тоже важно. Поэтому и наука отстала, и экономика отстает, и политика», — сказал Сулейменов в кулуарах третьего Алматинского международного форума сближения культур Евразии «Человек, поклонись Земле: одухотворенная экология как основа сохранения планеты».

При этом он отметил, что разумность человека заключается, в том числе и в его способности защитить природу.

«Мы должны спасать человека не только как физическое лицо, как персону, но и как Homo Sapiens. Мы обращаем сейчас на это внимание, в этом выражается наша культура. Если мы перестанем это замечать, то мы превращаемся снова в Homo, но не Sapiens. Таких Homo было много в природе, а вот Sapiens первый – мыслящий человек, и мы как представители этого вида пытаемся защитить свою природу и спастись самим и спасти наш мир», — отметил Сулейменов.