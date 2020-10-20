Некоторым дешевле заплатить штраф, чем проверять продукцию на безопасность – Мамин

Нур-Султан. 20 октября. КазТАГ – Политика снижения нагрузки на бизнес привела к тому, что некоторым дешевле заплатить штраф, чем проверять продукцию на безопасность, сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, отвечая на запрос сенатора Андрея Лукина.

«В сфере технического регулирования политика снижения нагрузки на бизнес привела к тому, что некоторым предпринимателям дешевле оплатить штраф, чем проводить испытания на безопасность и качество продукции. А несовершенство элементов аккредитации и сертификации, а также устаревший государственный контроль способствовали этому», — сообщил Мамин, отвечая на депутатский запрос.

Он уточнил, что на расширенном заседании правительства 24 января президент Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить проект закона «О техническом регулировании» в новой редакции и обеспечить его принятие до конца года.

«Постановлением правительства от 30 июня 2020 года №412 данный законопроект внесен в мажилис парламента. В рамках законопроекта, чтобы не увеличивать число проверок бизнеса, планируется перейти от контроля субъектов к контролю объектов. Таким образом, проверяться будет сама продукция, что не предполагает тотального повсеместного контроля. Небезопасная продукция будет отслеживаться в информационной системе в «онлайн» режиме, проверки будут осуществляться по схеме: выявление – испытание – изъятие с рынка», — уточнил глава правительства.

При этом, добавил он, в целях оперативного изъятия небезопасной продукции внедряется институт надзора за рынком, а также планируется ввести цифровизацию в сферу технического регулирования, «что позволит повысить скорость и уйти от непрозрачного бумажного документооборота».

Напомним, 24 сентября сенатор Лукин заявил о том, что внутренний рынок Казахстана заполнен небезопасной, некачественной, в том числе, несертифицированной продукцией, а действующая система контроля в стране не позволяет применять превентивные меры для недопущения ввоза несоответствующей продукции. По его словам, единственным национальным органом по аккредитации в области оценки соответствия является Национальный центр аккредитации (НЦА). Как результат, только за последние четыре года, по данным парламентария, выдано более 15 тыс. незаконных сертификатов и 1,7 тыс. деклараций, на основании которых в страну завезено более 600 тыс. наименований товаров на сумму порядка Т11 млрд. Должностными лицами НЦА, по данным сенатора, произведена незаконная выдача аттестатов аккредитации, использованы стандарты, которые «вообще, даже не приняты в Казахстане», нарушается финансовое законодательство страны. Лукин сообщил и о множестве других нарушений в обозначенной сфере.