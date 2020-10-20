Власти попались на двойных стандартах по договорам с «АЗИЯ АВТО» и «СарыаркаАвтоПром»

Нур-Султан. 20 октября. КазТАГ – Власти Казахстана попались на двойных стандартах при заключении договоров с компаниями «АЗИЯ АВТО» и «СарыаркаАвтоПром» – соответствующие доказательства приводит известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

«Вчера я опубликовал пост, в котором призвал министерство индустрии и инфраструктурного развития раскрыть информацию по соглашениям со всеми автопроизводителями. А то получается, что у нас «АЗИЯ АВТО» – плохая компания, не выполняет условия договора, поэтому с ней разорвали допсоглашение, хотя оно действовало до конца 2020 года. Дескать, в сроки не укладываются, обязательства не выполняют и вообще не соответствуют всяким договоренностям в рамках ЕАЭС. А утром мне прислали соглашения, заключенные правительством с другим производителем – ТОО «СарыаркаАвтоПром» с его бессменным рулевым Андреем Лаврентьевым. Это предприятие базируется в Костанае и уже несколько раз обещало завалить рынок доступными и качественными автомобилями, на что получило огромный такой кредит от Банка развития Казахстана. И знаете что? Оказывается, у костанайцев тоже есть договор с правительством!» — написал Козачков во вторник на своем Telegram-канале.

Согласно указанному соглашению, в июне 2010 года, то есть 10 лет назад, «СарыаркаАвтоПром» взял на себя обязательства наладить промышленное производство китайских машин Jac S3.

«Та же товарная позиция, что и у «Азия Авто» – 8703 ТН ВЭД. Разумеется, были и оговорены условия – завод не менее чем за 84 месяца должен выстроить всю производственную линию, в том числе: сварка, окраска и сборка кузова; монтаж оборудования салона; монтаж силового агрегата, рулевого механизма, выпускной системы; монтаж электрооборудования, элементов подвески; монтаж элементов экстерьера; проведение контрольных испытаний готовых моторных транспортных средств. Ну а взамен «СарыаркаАвтоПром» получает преференции от правительства. И еще один важный момент – по нашим договоренностям в рамках ЕАЭС производитель обязан обеспечить так называемую локализацию – то есть добиться, чтобы 50% комплектующих выпускали в той же стране, где собирают автомобиль. А вот с этим у китайского Jac S3 возникли трудности», — добавляет журналист.

Именно поэтому, поясняет он, родилось еще и дополнительное соглашение, подписанное в июне 2018 года.

«Получается, семилетнее соглашение (84 месяца!) к тому моменту уже истекло, но его решили продлить. А в это время локализация Jac составляла менее 40% – то есть условия соглашения уже не были соблюдены! А в допсоглашении прописали новый график по локализации: 30% – в 2018 году; 40% – в 2019 году; 50% – в 2020 году. Получается, допсоглашение позволило отложить исполнение обязательств до конца 2020 года. То есть ТОО «СарыаркаАвтоПром» свои обязательства по первому соглашению не выполнило и компании дали возможность исправить ситуацию. Ничего не напоминает эта ситуация? У одного усть-каменогорского завода тоже по срокам получилась накладка, и что с ним сделало правительство? Правильно – пошло на разрыв допсоглашения. При этом у «АЗИЯ АВТО» срок сдвинули на один год. У «СарыаркаАвтоПром» — на три года! Но почему-то в министерстве индустрии и инфраструктурного развития никто не кричит – мы их столько лет кормим, пора бы уже и прекратить это расточительство! Знаете, как это называется? Двойные стандарты» — подчеркнул Козачков.

Тем более, что допсоглашение «СарыаркаАвтоПром», как отметил автор, «заключено с нарушениями, которые бросаются в глаза даже дилетантам».

«В основном соглашении прописан срок запуска завода – 84 месяца. В допсоглашении срок продлили, а это означает, что необходимо было вносить изменения в основной договор, прямо прописывать – вот этот пункт меняется, тот пункт исключается. Этого в допике нет. А это значит, что любой суд, особенно специализированный межрайонный экономический города Нур-Султан, этот документ признает незаконным за пару заседаний. Но почему-то к костанайцам в правительстве претензий нет. Если Роман Скляр (вице-премьер – КазТАГ) и Аманияз Ержанов (вице-министр индустрии и инфраструктурного развития – КазТАГ) взялись наводить порядок с автопроизводителями, то должны делать это во всех городах, а не только в Усть-Каменогорске, правильно?» — добавил Козачков, отметив, что ждет документы о соглашениях властей по заводу Hyundai.

Напомним, 19 октября генеральный директор «АЗИЯ АВТО» Ерик Сагымбаев сообщил, что 11 апреля в период действия режима ЧП компания получила уведомление от властей о том, что с компанией разрывается промышленное соглашение, причем, задолго до истечения сроков.

«Мы свои обязательства знаем, исполняем, практически 80% инвестиций уже сделаны за это время и это инвестиции собственные, там нет ни копейки заемных денег от государства. Нам эти деньги было необходимо заработать и вложить. Мы должны запустить по соглашению. В декабре завод будет готов принять оборудование. У нас срок по соглашению – 31 декабря 2020 года. А претензия нам была предъявлена в апреле, за восемь месяцев до окончания срока. В апреле даже иск не был подан, а министерство уже разослало по всем госорганам уведомление о расторжении соглашения», — подчеркнул Сагымбаев.

Также он предупредил, что в случае закрытия «АЗИЯ АВТО» без работы останутся более 4 тыс. человек.