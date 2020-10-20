Отказаться после 15 ноября от сдерживания цен на сжиженный газ на АГЗС хотят в Казахстане

Нур-Султан. 20 октября. КазТАГ – Отказаться после 15 ноября от сдерживания розничных цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ) на автогазозаправочных станциях (АГЗС) хотят в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в совместный приказ министра энергетики Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года №125 и министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года №22 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АГЗС» (…) следующее изменение: пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Настоящий совместный приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 15 ноября 2020 года», — говорится в проекте совместного приказа минэнерго и миннацэкономики.

В действующем приказе срок его действия не установлен.

Как уточняется в обосновании к поправке, действующий приказ был принят в соответствии постановлением правительства от 21 марта «Об утверждении порядка установления предельных цен на продовольственные и другие товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики Республики Казахстан».

«Решением государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) при президенте Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №8 министерству энергетики Республики Казахстан совместно с министерствами национальной экономики, юстиции Республики Казахстан поручено принять меры по введению временного государственного ценового регулирования на реализацию СНГ для заправки АГЗС. Ранее министерством (минэнерго – КазТАГ) было внесено предложение в администрацию президента (АП) Республики Казахстан о продлении действия настоящего совместного приказа до 30 сентября 2020 года. Однако АП сообщено, что продление сроков возможно было бы поддержать в случае установления в приказе конкретного срока исполнения. Однако данный срок не установлен. И учитывая невозможность вынесения данного вопроса на рассмотрение государственной комиссии по обеспечению режима ЧП при президенте Республики Казахстан, предложение по продлению срока АП не было поддержано», — пояснили разработчики.

В итоге был разработан проект о признании утратившим силу действующего совместного приказа.

«В настоящее время в министерство поступают многочисленные обращения субъектов рынка СНГ о необходимости отмены действия совместного приказа», — добавили разработчики.

При этом, оптовая цена вне электронных торговых площадок (ЭТП) на IV квартал 2020 года была увеличена с Т28 тыс./т без учета НДС до Т38 701,67/т без учета НДС.

«На объемы, реализуемые по плану поставки по ЭТП, цена формируется на конкурентной основе (так, к примеру, в настоящее время максимальная цена на СНГ, реализуемый через ЭТП по некоторым регионам, составила Т115 500 /т, что в 2,7 раза превышает утвержденную министерством оптовую цену). В целом, согласно пункту 1 статьи 116 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, цены и тарифы на товары, работы, услуги определяются субъектами предпринимательства самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных в Кодексе. Более того, совместный приказ с временным установлением розничных цена на АГЗС был принят в целях обеспечения режима ЧП, которое в настоящее время закончилось. В этой связи, а также в целях поддержки малого и среднего бизнеса (в том числе АГЗС) министерством разработан проект совместного приказа в части внесения изменения в совместный приказ и установления срока окончания его действия с 15 ноября 2020 года», — заключили в минэнерго.