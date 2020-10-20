Нур-Султан. 20 октября. КазТАГ – Теплую и снежную зиму прогнозируют синоптики в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Зима 2020-2021 голов ожидается по сценарию зимы прошлого года, то есть теплой и богатой на осадки», — говорится в распространенном во вторник консультативном прогнозе погоды по Казахстану на период с ноября 2020 года по март 2021 года.

Как отмечается, в ноябре пройдет репетиция зимней погоды.

«В северной половине, на востоке и в центре республики зимняя погода прогнозируется в первой половине месяца. Осадки (преимущественно снег), порывистый ветер с метелью, а также гололед и туман будут частыми в течение ноября. В самые холодные дни первой половины месяца столбики термометров опустятся в ночные часы до -10-23, днем до -2-10. В третьей декаде волны холода предполагаются более интенсивными. При смене холодных воздушных масс на теплые столбики термометров будут достигать отметки +5+12», — сказано в сообщении.

В южной половине страны осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются во второй половине месяца, в горных районах возможно раньше.

«При этом температурный фон понизится ночью до -5-12, днем до -1+5. В самые теплые дни юга страны днем воздух прогреется до +12+20. В течение месяца ожидается частая смена теплых дней наморозные, особенно в северной половине страны. Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около нормы, в северо-западной половине страны – выше нормы на 1 градус, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока – ниже нормы на 1 градус», — добавили в «Казгидромете».

Количество осадков на большей части Казахстана предполагается около нормы, в северо-восточной половине и в горных, предгорных районах юго-восточной части страны – больше нормы, в юго-западной половине республики – меньше нормы.

В ноябре появляется и устанавливается снежный покров. По многолетним данным средняя дата установления снежного покрова приходится: в северных и восточных регионах – на середину ноября; в центральной части Казахстана – на вторую половину ноября, на западе и юго-востоке страны – на конец ноября и первую половину декабря, на юге и юго-западе республики еще позднее – на третью декаду декабря.

«Зимой прошлого года на территорию Казахстана часто осуществлялся западный перенос, который приносил теплые и влажные воздушные массы с районов Атлантики. В приземном слое наблюдалась активная циклоническая деятельность и частое прохождение атмосферных фронтов, в связи с чем на большей части республики выпадали обильные осадки. Наибольшее влияние этой деятельности проявилось на северо-востоке и в центре страны, серия глубоких циклонов принесли крайне неблагоприятную погоду: отмечались частые и сильные снегопады с метелями, которые имели продолжительность 12-25 часов, ухудшение видимости до 50 м, ветер усиливался до 30-35 метро в секунду», — напомнили в «Казгидромете».

В предстоящую зиму температурный фон по территории Казахстана ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса, лишь в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны – около нормы.

«В декабре и январе на большей части Казахстана погода прогнозируются осадочной, за исключением запада республики, в феврале количество осадков ожидается больше нормы на большей части страны, около нормы – в юго-западной половине. Начало весны, а именно март предполагается теплым и малоосадочным. Средняя за месяц температура воздуха на большей части территории Казахстана прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса, около нормы – в горных и предгорных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Количество осадков предполагается меньше нормы на большей части территории страны, около нормы на крайнем севере и в юго-восточной части Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, больше нормы– в горах востока Казахстана», — уточнили синоптики.

Как пояснили в «Казгидромете», сезонный прогноз представляет собой отклонения от климатической нормы температуры воздуха и осадков, то есть будет месяц теплее или холоднее, дождливей или засушливей по отношению к норме. Поскольку данный вид прогноза имеет погрешность и смещение сроков наступления волн холода и тепла, то сезонный прогноз следует использовать как консультативный, который в последующем уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду, неделю.