Нур-Султан. 20 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана на 21 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«21 октября днем в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Днем 21 октября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«Днем 21 октября в Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Жезказгане днем 12 октября ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 70-75%.

«Днем 21 октября в Кызылординской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду» — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-100%.

«21 октября в Костанайской области местами ожидается туман. Ночью и утром местами гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 21 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 90-95%.

«Днем 21 октября в Мангистауской области местами ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 метров в секунду. В Актау днем 21 октября ожидается ветер северный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма 90-95%.

«Днем 21 октября в Туркестанской области местами ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 21октября ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — уточняют специалисты.

Вероятность шторма — 90-95%.

«Ночью 21 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 21 октября ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 18 метров в секунду», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.