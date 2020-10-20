Стало известно о нарушении властями РК обязательств по ЕАЭС при создании завода Hyundai

Алматы. 20 октября. КазТАГ – Правительство Казахстана выдало преференции заводу Hyundai в Алматы в нарушение обязательств по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщил известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

«Буквально на днях открылось производство Hyundai в Алматы, принадлежащее «Астане Моторс». (…) Деньги потрачены свои (30%) плюс кредитные (БРК и Фонд развития промышленности). Но есть и преференции, которые официально выделены министерством индустрии и инфраструктурного развития по договору от 2019 года. Все подписано, оформлено, печати на месте, вопросов быть не должно. Но есть один маленький нюанс. По решению ЕАЭС от 14 мая 2014 года Республика Казахстан взяла на себя обязательство прекратить заключение новых соглашений по промышленной сборке моторных транспортных средств товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС, за исключением многосторонний соглашений с юридическими лицами, заключившими соглашения до вступления в силу настоящего решения», — сообщил Козачков во вторник на своей странице в социальной сети.

Он уточнил, что документ подписан бывшим премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым (ныне – аким Алматы).

«Проще говоря, наше правительство пообещало партнерам по ЕАЭС, что больше не будет стимулировать производство легковушек. Да, по уже подписанным соглашениям возможны варианты – например, с «СарыаркаАвтоПромом» или «АЗИЕЙ АВТО». Но у Hyundai Trans Kazakhstan не было соглашений с правительством до 2014 года, фирма зарегистрирована в 2018 году, как с ней подписали договор? А очень просто. Помните, у ТОО «СарыаркаАвтоПром» было соглашение на производство китайского Jac S3 с 2010 по 2017 годы? Его еще продлевали на три года. Так вот: в 2019 году в это соглашение включили еще одну сторону — ТОО Hyundai Trans Kazakhstan с моделью Hyundai Accent. Просто раньше на отдельном листочке была написана модель Jac S3, а теперь туда внесли еще и Accent», — уточнил журналист.

По его данным, со стороны МИИР новый документ подписал вице-министр Аманияз Ержанов.

«Одним словом, если нельзя, но очень хочется, то можно. Одни строят предприятие, другие выделяют преференции и обеспечивают разные ништяки в виде таможенных льгот и прочего. И вот вам итог: у «Астаны Моторс» появился свой отличный завод, который помогло построить государство. Агашки на открытии все такие довольные, опять же — на самый верх доложили, что созданы новые рабочие места, налоги дополнительные пошли. Все это чистая правда. Вот только с партнерами по ЕАЭС не совсем удобно получилось – вроде договаривались об одном, а вышло немного иначе. Но союзникам из Беларуси, Кыргызстана и Армении немного не до нас сейчас. Да и в Москве, может, и не знают. Главное же результат достигнут. И неважно, каким путем. Вот так в муках и рождается отечественный автопром», — заключил Козачков.

Напомним, 19 октября генеральный директор «АЗИЯ АВТО» Ерик Сагымбаев сообщил, что 11 апреля в период действия режима ЧП компания получила уведомление от властей о том, что с компанией разрывается промышленное соглашение, причем, задолго до истечения сроков.

«Мы свои обязательства знаем, исполняем, практически 80% инвестиций уже сделаны за это время и это инвестиции собственные, там нет ни копейки заемных денег от государства. Нам эти деньги было необходимо заработать и вложить. Мы должны запустить по соглашению. В декабре завод будет готов принять оборудование. У нас срок по соглашению – 31 декабря 2020 года. А претензия нам была предъявлена в апреле, за восемь месяцев до окончания срока. В апреле даже иск не был подан, а министерство уже разослало по всем госорганам уведомление о расторжении соглашения», — подчеркнул Сагымбаев.

Также он предупредил, что в случае закрытия «АЗИЯ АВТО» без работы останутся более 4 тыс. человек.

20 октября журналист Михаил Козачков сообщил, что власти Казахстана применили двойные стандарты при заключении соглашений с компаниями «АЗИЯ АВТО» и «СарыаркаАвтоПром». Причем, допсоглашение с «СарыаркаАвтоПром», как отметил он, «заключено с нарушениями, которые бросаются в глаза даже дилетантам».