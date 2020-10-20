Систему раннего выявления пневмонии с признаками КВИ внедрили в Алматинской области

Талдыкорган. 20 октября. КазТАГ – Систему раннего выявления пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (КВИ) внедрили в Алматинской области, сообщает пресс-служба акима региона.

«Ранняя диагностика является одним из факторов успешного и эффективного лечения пневмонии. В связи с этим в Алматинской области на базе ситуационного центра Талдыкорганской городской многопрофильной больницы установлена ПАКС-система, определяющая коронавирусную пневмонию на ранней стадии. Проект охватывает 17 медицинских учреждений региона, уже обследовано порядка 2 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Проект реализуется совместно с казахстанскими и турецкими специалистами.

«Благодаря работе искусственного интеллекта (ИИ) стало возможным определение коронавирусной пневмонии на ранней стадии, что в разы облегчает лечение и повышает количество полностью выздоровевших», — отметил Ерлан Жанибеков – директор ІТ-компании, реализующей проект.