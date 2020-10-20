Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

Алматы. 20 октября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1905,6.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 4,4.

Стоимость унции золота в евро составила 1617,47 (-7,18), а в британских фунтах – 1465,6 (-2,81).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.