«Ну и дурак же ты…» (подставь свое имя)

Да когда же, наконец, вы все… Образумитесь? Включите мозги? Перестанете верить в манну небесную? Начнете бояться Бога. Или черта…

ЧИТАТЬ ВСЕМ, и давайте обойдемся без интриги. Прочтите эту статью ДО того, как стать безумно, сказочно, тайно или неожиданно богатым – вариантов множество. Чтобы впоследствии, ПОСЛЕ, не стать безумцем, который потеряет не только свои последние сбережения (да еще и залезет в кредитную кабалу), но и разум.. Чтобы ПОСЛЕ не взывать к совести и ответственности Вселенную, а также тех, кто надул вас самым элементарным способом.

В общем, речь о том, что не иногда, а все чаще нужно включать людям собственные мозги.

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Мошенники всех мастей активизировались! Многие люди потеряли доходы, у некоторых нет не только света в оконце, но и в конце тоннеля. Еще никогда, даже в лихих 90-х, когда начали цвести махровым цветом всякие МММ и «Смагулов и К», не было столько разнообразного предложения – просто на любой вкус. Чтобы удовлетворить весь отложенный спрос на то, чтобы вдруг, на ровном месте, когда не хватает на булку хлеба, стать миллионером. Желательно – долларовым.

Задумайтесь. Вы знаете хоть одного человека на планете, который стал богатым, используя сравнительно честные способы обогащения, без труда? Даже великий и оттого едва ли не божественный Уоррен Баффет, для того, чтобы стать по-настоящему богатым, приложил немало усилий, труда и своего недюжинного интеллекта, и до сих пор в волнениях – плохо спит накануне принятия очень важных решений. Почитайте о нем, в подробностях, погуглите, как вы сейчас гулите уголовный кодекс. Или вы решили превзойти даже Великого Спекулянта?

Уоррен Баффет. (Фото: stockbasket.com)

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Наши «инвесторы» тоже не спят ночами. Но сравнить их с Баффетом не поворачивается язык. Потому что для Баффета инвестирование – это искусство возможного: предчувствовать, просчитывать, читать финансовые отчеты компаний, положиться на интуицию, да еще много чего! А для наших доморощенных инвесторов в кавычках – это авантюра, это птица удачи, это надежда стать богатым, не приложив к этому совершенно никакого труда. И, как следствие, фиаско, психическое расстройство, мысли о суициде…

Мошенники это хорошо знают. Они психологи. И потому предлагают людям – «ничего не делать», «довериться профессионалам», «уже планировать будущие путешествия», «наконец, начать получать пассивный доход». Кто сегодня не мечтает об этом?

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Опишу вам один из интереснейших кейсов. Его условно можно назвать: «Ну и дурак же ты, Федя…» (подставить свое имя). Хочу дать подробности, как не попасться на уловки мошенников. А в прозаическом русле мы встретимся чуть ниже.

… Ночь. Фонарь. Грядет понедельник. Где-то в Алматы не спит женщина. Строчит мне письма, что она прочла все мои статьи.. И я уже знаю, о чем пойдет речь в следующих предложениях. Не надо быть провидицей. Очередная жертва мошенников. И прочла она не ВСЕ статьи, подписанные моим именем, которые только существует во Всемирной Сети, а всего лишь несколько, посвященных современным схемам незаконного, но успешного обогащения – мошенников, увы, а не простых обывателей.

И вот в нить этой исповеди вкрадывается простой вопрос: «А как отличить настоящих брокеров, которые действуют в твоих интересах, от лже-брокеров?». Я, сказать честно, очень обрадовалась тому, что моя визави смотрит в корень. И, не жалея собственной ночи и сна, написала ей несколько признаков отличия.

Во-первых, «в нормальную компанию вы приходите сами. Никто не названивает вам денно и нощно, и тем более, никакой доходности не обещает. А в мошенническую схему вас втягивают всевозможными способами, да и еще требуют принятия мгновенных решений и совершения определенных действий (как правильно, пополнить свой депозит)».

Во- вторых, «нормальные компании – они обычно при банках. Практически у каждого банка есть брокерская компания. Они надежные». Ну а далее я назвала несколько компаний, которые пока не входят в банковские группы, но которым можно доверять.

И что вы думаете? Неспящая дама сказала мне «спасибо»? Ага. Она написала: «Спасибо за рекламу, но я к вам не за этим!».

Конечно, теперь ей нужно рассчитаться по кредиту, в который она умудрилась влезть, надеясь на быстрое обогащение. И я, предоставляя информацию, как нужно было действовать, чтобы не попасть в западню, – излишний раздражитель. Но такие люди, которые, получая поистине ценную информацию и опять пропуская ее мимо ушей, склонны к рецидиву. Мошенники с каждым годом становятся все искуснее, а их жертвы, увы, все банальнее. Поэтому не удивлюсь, что эта дама попадется на крючок снова, пусть и через 5-10 лет.

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Ну вот мы и возвращаемся в наше прозаическое русло. Читать не успеваю. Просто автоматная очередь из сообщений, аудио и видео на мой телефон.

«Все это мне прислала подруга из Германии, Гюльнара… Твоя жизнь повернется на 360 градусов… И приглашаю людей, тогда в геометрической прогрессии растет доход… До Нового года у них промоушен… Всего у них 4 пакета, это крутая вещь… Я за 99 евро вошла на белый пакет, и сразу получила черный на 300 евро… Это золотая жила, и реально стать богатым… Пассивный доход – это клево… Кто заходит до Нового года, они сразу поднимают вверх… Если я сейчас с 500 евро зайду, то меня сразу перебебросят на самый высокий уровень доходов…».

Начинаю врачевать: «Это очередная пирамида, неужели не ясно?». – «Что ты, следует ответ, в этой компании Фейсбук, Кока-Кола, отели, туризм, книгоиздатели…». И хочется добавить, что и дураки там тоже…

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