Нур-Султан. 20 октября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается во вторник на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе и севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. Местами по Казахстану ожидаются туман, усиление ветра, на западе ночью – гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1+1, днем +14+16.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9, днем +21+23.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10, днем +24+26.

В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью -4+1.

Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами сохраняются заморозки -1. Днем +19+24, ночью +4+9.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +24+29, ночью +8+13.

В Актюбинской области днем местами небольшие осадки, также днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18 (на юге +21), ночью +1+6.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью -3-8.

В Северо-Казахстанской области ночью местами небольшие осадки, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +12+17, ночью +1+6 (на юго-востоке -3).

В Атырауской области днем на севере небольшие осадки, местами ожидается туман, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +5+10, на севере +2.

В Западно-Казахстанской области днем местами дождь, ночью местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью – гололед. Днем +11+16 (на юге +19), ночью -2+3 (на юге +6).

В Мангистауской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +10+1 (на севере +5).

В Алматинской области утром и днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами сохраняются заморозки -1. Днем +19+24, ночью +4+9.

В Кызылординской области без осадков. Днем +20+25, ночью +3+8.

В Костанайской области днем местами небольшие осадки. Днем +13+18 (на юге +21), ночью +1+6 (на востоке -2).

В Павлодарской области без осадков. Днем +13+18, ночью -2+3.

В Карагандинской области тоже без осадков. Днем +11+16 (на юге +19), ночью -1+4.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.