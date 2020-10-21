Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Асем Бековна назначена на должность вице-министра здравоохранения Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

«Постановлением правительства РК Нусупова Асем Бековна назначена на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан», — рассказали в пресс-службе премьер-министра РК в среду.

Нусупова родилась в 1975 году в Алматы. В 1996 году окончила Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «экономика», в 1998 году — магистратуру этого же университета.

Работала советником министра финансов РК, премьер-министра, а также вице-министром здравоохранения, заместителем акима Восточно-Казахстанской области и отметственным секретарем минздрава.