Война Миров. Неоосманский проект Эрдогана

Понтов у турок много, да и воевать есть чем

На словах Реджеп Тайип Эрдоган всегда готов к поножовщине. Если принять во внимание все районы и территории, где Анкара играет мускулами, то военных сил Турции на потенциальные театры боевых действий однозначно не хватит. Однако никто не горит желанием проверить возможности наследницы Османской империи большим порохом. Ну а пока все примеряются и взвешивают, лидер возрождающейся Блистательной Порты продолжает гнуть свою активную и одновременно высокорисковую линию.

Флаг современной Турции практически зеркалит государственный флаг Османской империи. Правда, даже поздняя империя со столицей в Стамбуле по территории была в несколько раз больше современной Турецкой Республики. Реджеп Эрдоган во главе Анкары прошел сложный и витиеватый политический путь. Так получилось, что концентрация власти в его руках совпала с кризисом однополярного мира под гегемонией США. Поэтому чем сильнее ослабевает хватка Вашингтона над глобальным миром, тем громче и отчетливее Турция заявляет себя в качестве мощной региональной державы.

Президент Эрдоган не стал придумывать велосипед, поэтому в своей идеологии и политике апеллирует к историческому прецеденту в лице Османской империи – безусловно одному из мощнейших государственных образований в истории человечества. Идеология неоосманизма предполагает наращивание политического влияния Турции в странах бывшей Османской империи. Поскольку в такую сферу попадают по территории Венгрия в Европе и Алжир в Африке (на юге до Эфиопии), то очень многие государственные и политические деятели в разных государствах Европы, Азии и Африки выражают откровенное беспокойство подобным взглядом на мир. Владения Порты (включая вассалов вроде Крымского хана) накрывают значительную часть постсоветского пространства (особенно в черноморском бассейне), что неизбежно приводит к конфликтам и трениям с Россией, поскольку геополитические претензии Москвы и Анкары пересекаются даже на «коренных» землях, не говоря о тех, которые две амбициозные державы рассматривают в качестве «интересных».

Принято считать, что все мы родом из детства. Будучи подростком, Реджеп Эрдоган торговал лимонадом и выпечкой на небезопасных улицах Стамбула, а такой опыт однозначно воспитывает характер. Президент Турции представляет собой диаметральную противоположность хозяину Кремля Владимиру Путину. Если российского главу государства публичные люди вроде Максима Калашникова характеризуют «семь раз отмерь – ни один не отрежь», то в отношении Эрдогана чаще звучит определение «трактор». То есть он всегда готов двигаться в избранном направлении, пока хватит горючего и мощности двигателя. Таких политиков останавливают лишь непреодолимые преграды.

Активная внешняя политика Анкары базируется на соответствующем потенциале государства. Проливы Босфор и Дарданеллы под турецким контролем были еще до того, как кемалистская модель развития себя исчерпала, но выгодное географическое положение может быть ценным ресурсом только в умелых руках. Реджеп Эрдоган очень много сделал для всестороннего развития Турции. Еще на посту премьер-министра он добился 12-летнего обязательного образования вместо 8-летнего прежде. Учебники с 2004 года стали бесплатными, а бюджет министерства образования в 2011 году составил 34 млрд лир против 7,5 млрд в 2002-ом.

Если взять период от 2003-го года, когда Эрдоган стал премьер-министром страны, и под конец 2019-го (уже в качестве президента), то реальный ВВП Турции увеличился вдвое, а на душу населения почти вдвое. При этом Анкара совершала рост не из ямы, как постсоветские страны после провала 90-ых гг, а с достаточно приличного фундамента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вряд ли решился бы на полномасштабную войну с Арменией за Карабах без турецкой поддержки. Анкара и Баку ввязались в кампанию не с бухты-барахты. Сначала в ходе боевых столкновений 2016 года проверили в бою на территории Нагорного Карабаха турецкие беспилотники. В то время у БПЛА Bayraktar («Знаменосец») еще не было такого большого формуляра по участию в боевых операциях. Полномасштабным военным действиям в конце сентября нынешнего года предшествовали схватки в июле.

Июльские бои показали, что слаженность азербайджанской армии и турецких подразделений поддержки (в первую очередь ВВС и связь) приемлемая, а политическая реакция России в сторону формального союзника по ОДКБ Армении вялая. Можно много спорить о том, как бы себя вела Москва, не займи верховный пост в Ереване птенец гнезда Сороса Никол Пашинян, но в 2018 году произошло то, что произошло. Если Кремль за событиями в Карабахе сентября-октября следил отстраненно, то Реджеп Эрдоган сразу заявил о полной военно-дипломатической поддержке Азербайджана, которому Анкара настоятельно рекомендует вернуть под свой контроль все территории республики, утраченные в первой половине 90-ых гг.

Армения пытается задействовать свою многочисленную диаспору в России, Франции и США, но серьезного эффекта это не дает. Призыв армянских олигархов с бизнесом в России к Москве вмешаться в конфликт должного отклика не нашел. Французского президента Эммануэля Макрона Эрдоган довольно грубо просит не мешать Баку восстанавливать свой территориальный суверенитет. Вашингтон из-за президентской гонки по очередной армяно-азербайджанской войне отделывается дежурными заявлениями. Вообще-то некоторые американские конгрессмены предлагают удалить Турцию из НАТО, но в уставе альянса даже нет механизма, чтобы исключить государство-участник, если оно само не попросит об этом. Анкара же на выход совсем не торопится.

Грузия закрыла границу с Арменией, что тоже можно рассматривать в качестве проявления влияния Анкары на Тбилиси. Все последние годы турецкий бизнес активно продвигается в самые разнообразные активы Грузии, а в районе Аджарии это проявляется особенно сильно. К тому же Турция – член НАТО, что с имиджевой точки зрения в грузинском политическом руководстве воспринимается положительно.

Успехи азербайджанской армии под турецким патронажем вызвали симпатии к Турции со стороны Украины. Реджеп Эрдоган подтвердил непризнание Анкарой возвращение Крыма в состав России и фактически заключил с Киевом военно-промышленный альянс (пока в формате договора о намерениях). В частности, планируется совместное производство БПЛА, прежде всего ударных.

Крым для Турции очень болезненная точка не только в плане исторической памяти и доктрины неоосманизма, но и по причине сугубо практических вещей. Если бы у Кремля не хватило политической воли реинтегрировать полуостров, то никакой операции в Сирии, например, не могло бы состояться в силу географических, политических и логистических причин. Как следствие, не смог бы устоять режим Башара Асада, которого Эрдоган очень не любит, а подконтрольная Анкаре через протурецкие прокси-структуры территория в Идлибе была бы в несколько раз больше. Возвращение Крыма под российский контроль резко поменяло стратегическую расстановку сил на Черном море в пользу Москвы.

Россия – это не единственное направление, на котором Реджеп Эрдоган демонстративно конфликтует. Именно Турция спасла официальное правительство Ливии во главе с Фаизом Сараджем от наступления войск маршала Халифы Хафтара, которые на тот момент контролировали порядка 90% территории страны. За это Анкара заключила с Триполи выгодный ей договор о разграничении морской территории в акватории Средиземного моря.

Турция ведет политически окрашенную морскую геологоразведку нефти и газа в той части восточного Средиземноморья, которую Греция и Кипр считают своей. Кипр – член Евросоюза, а Греция вдобавок к этому еще и НАТО. Но Эрдогана такое мало смущает. В свое время Анкара предоставила военно-политическую «крышу» Катару, чтобы тот не сильно тушевался из-за «наездов» Саудовской Аравии и ОАЭ. Сработало. Евросоюз – это на порядок серьезнее, чем монархии Аравийского полуострова, но и порядка в рядах Объединенной Европы мало, особенно когда приходится иметь дело с Турцией.

Современную Турцию многие серьезные страны и союзы хотели бы использовать в своих интересах. Речь не только о Вашингтоне или Брюсселе, которые готовы многое простить Эрдогану, лишь бы тот создавал России больше головной боли, чем коллективному Западу. Переговоры украинского президента Владимира Зеленского свидетельствуют о большом воодушевлении Киева из-за того, что южный черноморский сосед набирает мощь. Да и многим стратегам в Кремле нравится, что усиливающаяся Анкара все больше пугает Кипр, Грецию, Болгарию, даже Италию. Использовать неоосманский проект себе на пользу пытается Израиль, который тоже поставляет оперативно-тактические ракетные комплексы, дронов-камикадзе и беспилотников-разведчиков азербайджанской армии. Однако длительный послужной список Реджепа Тайипа Эрдогана в большой политике показывает: в любой ситуации он играет прежде всего свою собственную партию. Ну а тот момент, что Османская империя в его картине мира подлежит инкарнации – обещает много проблем (и возможностей) большому количеству государств. Казахстан тоже входит в этот список, хоть под контролем Порты и не пребывал.

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