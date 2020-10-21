Более Т15 млрд потратят на предстоящие выборы в мажилис и маслихаты

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Выборная кампания в мажилис и маслихаты обойдется в Т15,3 млрд, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сабила Мустафина.

«В целом на всю объединенную выборную кампанию депутатов мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан примерная смета расходов составляет Т15,3 млрд, что является рациональным решением по эффективному использованию бюджетных средств, так как при раздельном проведении кампаний смета расходов составила бы Т25 млрд», — сообщила Мустафина на заседании Центризбиркома в среду.

Она отметила, что смета на 2020 год составляет Т10,8 млрд.

«Примерная смета расходов на 2020 год, представленная правительству, составляет Т10,8 млрд. Основная доля этих расходов планируется на оплату труда 70 681 члена 10 061 избирательной комиссии. Это Т7,3 млрд или 68% из общей сметы расходов. Остальные Т3,5 млрд, что составляет 32%, запланированы в смете на организационные расходы избирательной комиссии – это изготовление бюллетеней, полиграфической и иной продукции, информационное сопровождение выборной компании в целях обеспечения гласности и открытости избирательного процесса, а также создание необходимых материально-технических условий для избирательных комиссий», — отметила она.

По ее словам, еще Т341,4 млн предназначены на обеспечение членов избирательных комиссий средствами индивидуальной защиты.

«Немаловажно, что проводить кампанию мы будем с соблюдением всех возможных карантинных мер в условиях пандемии. Поэтому предусматриваются затраты в сумме Т341,4 млн на обеспечение членов избирательных комиссий всех уровней средствами индивидуальной защиты», — сказала секретарь ЦИК.

По информации Мустафиной, смета на 2021 год составит Т4,5 млрд

«Необходимо отметить, что кампания пройдет в рамках двух бюджетных годов. Поэтому расходы на 2021 год предусмотрены в проекте закона о республиканском бюджете на 2021-2013 годы в сумме Т4,5 млрд и практически вся эта сумма планируется на оплату труда членов избирательных комиссий всех уровней», — добавила спикер.

Как сообщила секретарь Центризбиркома, расходы на предстоящую выборную кампанию будут больше, чем на президентские выборы 2019 года.

«По сравнению с прошлыми выборами в мажилис парламента 2016 года и президентскими выборами 2019 года расходы на предстоящую кампанию возрастают. В первую очередь, рост расходов на предстоящую кампанию связан с повышением минимального размера заработной платы, повлиявшего на увеличение расходов по оплате труда членов избирательных комиссий. Во-вторых, в связи с естественным приростом населения увеличены затраты на вновь образованные 86 избирательных участков в состав которых входят более 600 членов комиссий. В-третьих, объективными факторами увеличения расходов являются инфляция цен на товары, работы и услуги, а также обязательные расходы, связанные с проведением выборов в условиях пандемии», — пояснила Мустафина.

Напомним, 21 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении очередных выборов в мажилис VII созыва.