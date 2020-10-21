Назначен первый замглавы МЦРИАП Казахстана

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Ануар Ахметжанов назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает пресс-служба правительства.

«Постановлением правительства РК Ахметжанов Ануар Муратович назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», — рассказали в пресс-службе премьер-министра РК в среду.

Ахметжанов родился в 1975 году в городе Караганде. В 1996 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, в 2000 году — университет Джонса Хопкинса.

В разные годы работал в ЗАО «ННК «Казахойл», ЗАО МНК «КазМунайТениз», АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», АО НК «КазМунайГаз», ТОО СП «КазГерМунай», занимал должность заместителя акима Карагандинской области, ответственного секретаря министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК. С августа 2019 года по настоящее время работал в должности ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.