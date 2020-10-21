Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Снега и морозы из Скандинавии доберутся в ближайшие трое суток до Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На территорию Казахстана будет оказывать влияние циклон из районов Скандинавии, который принесет с собой влажные и холодные воздушные массы. С ним придут осадки, в виде дождя с переходом в снег, на юго-востоке и востоке сильные. Местами будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра. На востоке в горных и предгорных районах к концу недели с низовой метелью», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 22-24 октября.

В ночные часы столбики термометров на севере и в центре страны опустятся до -5-13 мороза, а в южных регионах местами до -3.