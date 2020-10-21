Депутат: Оптимизация и уточнения бюджета РК – это результат некачественного планирования

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Оптимизация и уточнения бюджета являются результатом некачественного планирования, считает депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова.

«Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, расходы республиканского бюджета оптимизированы почти на Т300 млрд. Сумма, как видим, внушительная, сравнимая с бюджетом целой области. Было бы правильно назвать это не оптимизацией, а перераспределением бюджетных средств в связи с прогнозным их неосвоением. И это при том, что в апреле после указанного уточнения, правительство еще дважды корректировало бюджет в рамках допустимых 10% средств от общего объема бюджета. Однако увидим ли мы в следующем году при рассмотрении отчета правительства 100% эффективное исполнение бюджета по расходам – это еще вопрос. Основная причина такой оптимизации – это некачественное планирование», — сказала Нурманбетова на заседании мажилиса в среду.

По ее мнению, оптимизация бюджета представляет собой «просто перераспределение средств».

«Забрали у тех кто, не может освоить, либо не успевает, и передали другим», — отметила Нурманбетова.