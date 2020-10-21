Органы государственного управления думают, что владеют информацией 21.10.2020 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 123 0 Социолог Гульмира Илеуова о том, что социальные сети не могут быть надежным источником сведений Похожие материалы: Кому нужны наши органы и голоса? Пожертвовать ткани и органы для трансплантации посмертно можно через eGov.kz Экс-глава управления культуры Акмолинской области приговорен к семи годам лишения свободы С 26 октября сокращается число авиарейсов в/из ОАЭ, Беларусь, Германию и Украину Даже против крупных рейдеров есть средства борьбы