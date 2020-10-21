Еще два ответсека министерств потеряли должности в Казахстане

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Еще два ответственных секретаря министерств потеряли должности в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Распоряжениями главы государства: Ахметжанов Ануар Муратович освобожден от должности ответственного секретаря министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; Нусупова Асем Бековна освобождена от должности ответственного секретаря министерства здравоохранения Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в среду.

Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, отметил, что «институт ответственных секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств». По словам главы государства, «спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом».

Позднее МИА КазТАГ сообщило, что не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу в связи с последним поручением Токаева. Со списком можно ознакомиться здесь.