Еще два ответсека министерств потеряли должности в Казахстане

Новости 104 0
Фашизм у нас - местечковый. А национализм? Фашизм у нас - местечковый. А национализм?
6658

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Еще два ответственных секретаря министерств потеряли должности в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Распоряжениями главы государства: Ахметжанов Ануар Муратович освобожден от должности ответственного секретаря министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; Нусупова Асем Бековна освобождена от должности ответственного секретаря министерства здравоохранения Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в среду.

Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, отметил, что «институт ответственных секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств». По словам главы государства, «спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом».

Позднее МИА КазТАГ сообщило, что не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу в связи с последним поручением Токаева. Со списком можно ознакомиться здесь.

Похожие материалы:

  1. Токаев освободил Пшембаева от должности ответсека МИИР
  2. Пшембаев занял должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК
  3. Экс-ответсек минэкологии возглавил правстат Казахстана
  4. Суд счел законным происхождение найденных Т560 млн у осужденного экс-ответсека МИД РК
  5. Несколько пистолетов, глушитель, ружья и боеприпасы изъяли у экс-ответсека МИД РК