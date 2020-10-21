Экс-ответсек минэкологии возглавил правстат Казахстана

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Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Сабит Нурлыбай возглавил комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Нурлыбай Сабит назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», — говорится в сообщении в среду.

Нурлыбай был ответсеком минэкологии с июня 2019 года, до этого с августа 2018 года по июнь 2019 года он занимал пост вице-министра энергетики, а еще раньше – с марта 2018 года по август 2018 года был советником министра энергетики.

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