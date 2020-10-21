Токаев назначил первого зама и двоих заместителей председателя АЗРК

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев назначил первого заместителя и двоих заместителей председателя агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжениями главы государства: Ахметов Рустам Нурланович назначен первым заместителем председателя агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан; Омаров Марат Талгатович назначен заместителем председателя агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан; Самбетов Болат Куанышбекович назначен заместителем председателя агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан», — говорится в сообщении в среду.

Ахметов с августа 2019 года возглавлял комитет по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики, Омаров с мая 2019 года занимал пост управляющего директора – члена правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», а у Самбетова в числе предыдущих должностей – пост главы департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Алматы.