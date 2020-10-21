Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана на 22-23 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«22 октября в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане днем 22 октября ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«23 октября в Жамбылской области местами сохраняется ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метров в секунду. 23-24 октября местами ожидаются туман, гололед. В Таразе 23-24 октября временами ожидается туман», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«22 октября в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Караганде днем 22 октября ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 18 метров в секунду. В Жезказгане 22 октября ночью и утром ожидается туман. Днем ветер западный, юго-западный, порывы 18 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 70-75%.

«22 октября в Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед. Ветер западный местами 15-20 метров в секунду» — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

«22 октября в Кызылординской области местами сохраняется ветер западный 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 90-100%.

«22 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 22 октября ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма 90-95%.

«Ночью 22 октября на севере Актюбинской области ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), туман, слабый гололед. В Актобе ночью 22 октября ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), туман, слабый гололед», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.