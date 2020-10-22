Артистам запретят мат и обяжут их предупреждать о фонограмме – сенат РК одобрил поправки

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сенат парламента принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры»

«Задачей законопроекта является законодательное регулирование функционирования национальной электронной библиотеки, урегулирование вопроса применения фонограммы исполнителями музыкальных произведений, государственная поддержка творческих союзов и решение вопросов по изданию общественно значимой литературы», — говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию и науке в четверг.

Отмечается, что закон увеличит компетенцию уполномоченного органа по государственному регулированию архивного дела нормой по установлению цен на товары, работы, услуги, реализуемые государственными архивами; запретит использование артистами ненормативной лексики и появление перед зрителями в состоянии опьянения, обяжет организаторов концертов предупреждать об использовании фонограмм. Также поправки вводят норму о том, что имущество, имеющее историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, будет рассматриваться специальной комиссией по вопросам историко-культурного наследия и экспертной комиссией по особому режиму объектов национального культурного достояния.