Кабмин не поддержал предложение депутатов о введении кредитной амнистии в Казахстане

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Правительство не поддержало предложение депутатов мажилиса о введении кредитной амнистии в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Предложение о введении кредитной амнистии вызовет цепную реакцию и массовое неисполнение обязательств по всем займам, что ставит под угрозу финансовую стабильность банковской системы и способность банков выполнять свои обязательства перед вкладчиками и другими клиентами, в связи с чем данное предложение не поддерживается», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Он отметил, что банки осуществляют выдачу кредитов за счет привлеченных средств.

«При этом основным источником фондирования банков являются депозиты, доля которых в структуре обязательств банковского сектора составляет 78%. В целях стимулирования кредитования и поддержки предпринимателей государством принят комплекс мер», — заверил Мамин.

Напомним, 16 сентября депутат мажилиса от фракции «Народные коммунисты» Айкын Конуров предложил провести кредитную амнистию «для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги, создавали рабочие места, и в результате чрезвычайной ситуации, карантина и локдауна оказались в сложной ситуации по обслуживанию кредитов, рискуя остаться без средств к существованию под гнетом финансовых институтов, ограниченными в своих правах». Он отметил, что в рамках подготовки кредитной амнистии коммунисты предлагают создать государственную комиссию с привлечением представителей всех заинтересованных сторон, провести аудит займов, определить сроки и источники финансирования, критерии для участников амнистии. По словам Конурова, источниками финансирования могут стать высвободившиеся средства от оптимизации государственных расходов на административно-хозяйственную деятельность и налоговый маневр.