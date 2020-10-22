Проект реабилитации 914 тыс. граждан с проблемными займами рассматривают в АП РК

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Проект реабилитации 914 тыс. граждан с проблемными займами рассматривают в администрации президента (АП) Казахстана, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«Правительством проводится постоянная работа по мониторингу кредитования экономики и населения, в том числе выработке системных мер защиты потребителей финансовых услуг. Разработан блок поправок в проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

По его словам, поправки направлены на:

— введение запрета на начисление вознаграждений на сумму капитализированного просроченного вознаграждения, в том числе при выдаче нового займа тем же кредитором по ипотечным и беззалоговым займам;

— введение обязательного досудебного порядка урегулирования проблемной задолженности заемщиков – физических лиц;

— расширение условий реструктуризации и реабилитации должников;

— прощение непогашенной задолженности по ипотечному жилищному займу в случае судебной реализации залога и при отсутствии у должника иного недвижимого имущества;

— введение предельного размера неустойки за просрочку исполнения обязательств по микрокредиту;

— установление требований по взаимодействию коллекторских агентств с должниками и запрета на раскрытие тайны коллекторской деятельности третьим лицам.

«Предлагаемые законодательные нормы ограничат рост просроченной задолженности 830 тыс. заемщиков, имеющих просрочку более 180 дней. Механизм реструктуризации просроченной задолженности и урегулирования проблемного долга реабилитирует 914 тыс. граждан, имеющих действующие займы с просрочкой свыше 90 дней. В настоящее время вышеуказанный блок поправок находится на рассмотрении в АП РК», — уточнил Мамин.

Напомним, 16 сентября депутат мажилиса от фракции «Народные коммунисты» Айкын Конуров предложил провести кредитную амнистию «для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги, создавали рабочие места, и в результате чрезвычайной ситуации, карантина и локдауна оказались в сложной ситуации по обслуживанию кредитов, рискуя остаться без средств к существованию под гнетом финансовых институтов, ограниченными в своих правах». Он отметил, что в рамках подготовки кредитной амнистии коммунисты предлагают создать государственную комиссию с привлечением представителей всех заинтересованных сторон, провести аудит займов, определить сроки и источники финансирования, критерии для участников амнистии. По словам Конурова, источниками финансирования могут стать высвободившиеся средства от оптимизации государственных расходов на административно-хозяйственную деятельность и налоговый маневр.

Как стало известно 22 октября, правительство не поддержало предложение депутатов о введении кредитной амнистии. Как заявил премьер-министр Аскар Мамин, «предложение о введении кредитной амнистии вызовет цепную реакцию и массовое неисполнение обязательств по всем займам, что ставит под угрозу финансовую стабильность банковской системы и способность банков выполнять свои обязательства перед вкладчиками и другими клиентами».