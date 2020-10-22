Есть риски увольнений и возникновения задолженности по заработной плате – Токаев

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предупредил о наличии рисков увольнений и возникновения задолженности по заработной плате, передает корреспондент агентства.

«Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные мероприятия оказали негативное влияние на ситуацию на рынке труда. В частности, есть риски увольнений, возникновения задолженности по заработной плате. Одна из действенных мер урегулирования этой ситуации – это повышение эффективности государственного контроля», — сказал Токаев на заседании Национального совета общественного доверия в четверг.

По его словам, вопросы внутренней миграции во многом зависят от ситуации на рынке труда.

«Управляемый процесс создания рабочих мест за счет реализации трудоемких государственных программ помогает решить проблемы занятости, особенно в периоды кризиса. Принятие антикризисных мер в этом году в целом помогло нам сохранить неплохие темпы создания рабочих мест. Но для расширения занятости населения этого пока недостаточно. Чтобы ежегодно генерировать необходимое количество рабочих мест следует создавать региональные карты занятости. Правительству предстоит обеспечить актуализацию индикаторов по рабочим местам во всех госпрограммах и внедрить соответствующую систему статистического учета», — поручил глава государства.

Он отметил, что сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда является приоритетным направлением для любого государства.

«На крупных предприятиях страны необходимо активно внедрять проект «Народный контроль». Его суть заключается в контроле безопасности и охраны труда со стороны бывших работников, том числе получивших производственные травмы», — уточнил президент.

Другим ключевым направлением он назвал адаптацию рынка труда к современным реалиям, обусловленным цифровизацией и автоматизацией процессов в экономике.

«Сегодня квалификационные требования к потенциальным работникам должны содержать обширные Digital-знания. Это веление времени. Новые цифровые навыки требуют пересмотра образовательных программ. Прогноз отечественного рынка труда необходимо формировать с учетом перспективных профессий, которые появятся с внедрением новых технологий до 2050 года», — заключил Токаев.