Токаев: У наших школьников не на должном уровне развиты навыки читательской грамотности

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Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – У казахстанских школьников не на должном уровне развиты навыки читательской грамотности, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Результаты авторитетных международных исследований показывают, что у наших школьников не на должном уровне развиты навыки читательской грамотности. Поэтому привитие высокой культуры чтения, развитие читательской грамотности должны стать одним из приоритетных направлений образовательного процесса в казахстанских школах. Интерес к чтению, познанию окружающего мира через книги должны формироваться у детей со школьной скамьи, а библиотека должна быть местом сосредоточия этого интереса, проводником в увлекательный мир книг», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия.

Также он отметил, что в 2020 году система образования столкнулась с беспрецедентными сложностями.

«Пандемия обнажила имеющиеся проблемы и дисбалансы в развитии цифровой инфраструктуры наших школ, а также в обеспечении школьников компьютерами. Эти вопросы последовательно решаются. Государство принимает все необходимые меры для обеспечения качественного образовательного процесса в наших школах», — заверил Токаев.

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