Издание книг Ауэзова, Мусрепова, Момышулы и других советских авторов могут прекратить в РК

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Издание книг Мухтара Ауэзова, Габита Мусрепова, Бауыржана Момышулы и других советских авторов могут прекратить в Казахстане.

«До сегодняшнего дня книги писателей, которые жили в советское время, переиздаются различными сериями. Надо уходить от такой практики. Необходимо издавать книги с высоким спросом на современную жизнь. Книгоиздание в Казахстане необходимо направить на открытый рынок. Отраслевому министерству необходимо обратить особое внимание на развитие детской литературы, также должна быть правильно организована работа отраслевых художественных советов», — заявил на заседании сената в четверг депутат верхней палаты парламента Нурторе Жусип.

По его мнению, проявления коррупции и несправедливости происходят от недостатка культуры.

«Все зависит от культуры, от национальной культуры, духовной культуры. Повседневное проявление разного рода коррупции, несправедливости происходит все из-за отсутствия культуры. Пока мы не поднимем культурный уровень, мы можем многое потерять», — заявил Жусип.

Отметим, что помимо Ауэзова, Мусрепова и Момышулы советскими писателями являются такие известные авторы, как Абдижамил Нурпеисов, Джубан Мулдагалиев, Сабит Муканов, Ильяс Есенберлин, Таир Жароков, Гали Орманов и многие другие.