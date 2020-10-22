Один из возможных лидеров ОПГ «Братский круг» Камчи Кольбаев задержан в Бишкеке

Алматы. 22 октября. КазТАГ – Один из возможных лидеров транснациональной организованной преступной группы (ОПГ) «Братский круг» Камчибек (Камчи) Кольбаев задержан в Бишкеке, сообщает 24KG.

«В Бишкеке задержан вор в законе Камчи Кольбаев», — говорится в сообщении в четверг со ссылкой на государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Криминального авторитета задержали в одном из спортивных клубов.

«Проводится соответствующая работа», — сообщили в ГКНБ.

Подробности задержания и информацию, в рамках какого уголовного дела задержали Кольбаева, кыргызские спецслужбы пообещали предоставить позже.

«Братский круг» – ОПГ, костяк которой, по мнению властей США, составляют выходцы из стран бывшего СССР. По данным американских госорганов, преступная группа промышляет контрабандой наркотиков и действует в Европе, а также на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.

Министерство финансов США называет «Братский круг» многонациональной группировкой, состоящей из главарей и высокопоставленных членов нескольких евразийских преступных групп, базирующихся в основном в странах бывшего СССР. По мнению американского минфина, «многие члены «Братского круга» исповедуют общую идеологию, основанную на традиции «воров в законе», которая стремится распространить свою форму преступного влияния на весь мир».

В числе возможных членов «Братского круга» помимо Кольбаева называются такие криминальные авторитеты, как Владимир Вагин, Владислав Леонтьев, Алексей Зайцев, Захар Калашов, Василий Христофоров, Александр Мануйлов, Гафур Рахимов, Темури Мирзоев, Лазарь Шайбазян, Коба Шемазашвили, Лаша Шушанашвили, Кахабер Шушанашвили, Алманбет Анапияев, Адилет Касенов, Артур Бадалян, Вадим Лялин, Сергей Москаленко, Яков Рыбальский и Игорь Шлыков. Также в числе членов ОПГ упоминается известный российский певец Григорий Лепс, но сам артист отрицает свою причастность к криминалитету.