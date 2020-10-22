«Токаев провел первое заседание Высшего cовета по реформам». «Казахи застряли в прошлом». «Предстоящие выборы в парламент Казахстана нацелены на консервацию политического режима». «Новый сезон информационных войн на подходе, будут жертвы»

Сетевой Казахстан 22 октября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев провел первое заседание Высшего cовета по реформам» — На мероприятии с докладом выступили члены Высшего cовета по реформам: советник Президента – заместитель Председателя Высшего cовета по реформам Сэр Сума ЧАКРАБАРТИ, Премьер-министр Аскар МАМИН, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат КЕЛИМБЕТОВ, а также авторитетные зарубежные эксперты – Андрес ВЕЛАСКО, лорд Френсис МОД и лорд Филлип ХАММОНД. Выступая перед членами Совета, Глава государства отметил, что граждане страны ожидают новаторских подходов и новых решений, в выработке которых ключевую роль должен сыграть Высший Совет по реформам. По его словам, Совет будет принимать решения по весьма сложным вопросам, касающимся повышения конкурентоспособности национальной экономики и повышения благосостояния населения.

PLATON . ASIA . «Казахи застряли в прошлом» — Прошлое тянет нас назад. Вчера прошло первое заседание Высшего совета по реформам. Была надежда, что на этом заседании обозначат начало серьезных, реальных перемен. Но все ограничилось пустыми футуристическими разговорами, которые годами воспроизводятся в разных стратегических программах. Впрочем, власти не намерены отказываться от идеи затащить Казахстан в 30-ку самых развитых государств мира.

IA — CENTR . RU . «Токаев запустил парламентскую гонку: чего ожидать от выборов-2021?» — 21 октября президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ своим указом назначил на 10 января 2021 года выборы депутатов Мажилиса (нижняя палата парламента РК – ред.) и маслихатов (местные представительные органы – ред.). Процедура пройдет, как и ожидалось, в установленные Конституцией РК сроки. Для подготовки у партий Казахстана более 80 дней, и еще есть вероятность политических сюрпризов. Однако картины ожиданий у большинства казахстанских экспертов на зимний выборный сезон довольно схожи. Какие новшества привнесут парламентские выборы-2021 в устоявшуюся электоральную систему, а что останется по-прежнему?

AZATTYQ . ORG . ««Избиратели лишены даже иллюзии альтернативы». Политолог — о выборах и политической ситуации» — Предстоящие выборы в парламент Казахстана нацелены на консервацию политического режима, электоральная кампания будет лишена конкуренции, а ее результат уже предрешен, считает казахстанский политолог Дастан КАДЫРЖАНОВ.

365 INFO . KZ . «Новый сезон информационных войн на подходе, будут жертвы» — Политолог Талгат КАЛИЕВ назвал фамилии политиков, которые попадут в эпицентр «скандалов, интриг и расследований» — Условно говоря, есть естественная информационная активность — когда критика логична и ожидаема. Например, все лето под прицелом были правительство и система здравоохранения в связи со вспышкой COVID-19 и непоследовательными действиями минздрава. Так что выпады здесь вполне объективны. Но я ожидаю в электоральный период и искусственную критику. Когда информационные атаки в адрес конкретных политиков идут по заказу.

TIME . KZ . «Сократить не приумножая» — В Казахстане грядет шестая попытка за последние 10 лет сократить чиновников (к этой теме с высокой трибуны обращались в 2010, 2012, 2014, 2015 и 2019 годах, но статистика показывает, что госслужащих от этого меньше не становилось, да и до реализации часто дело не доходило). Однако глава Агентства по делам госслужбы (АДГС) Анар ЖАИЛГАНОВА в интервью газете “Время” уверяет, что на этот раз порыв будет успешным и даже через полгода после урезания штатная численность клерков не прирастет, как это было раньше.

Петр СВОИК – «Коммунисты, вперёд!» — С наступлением осени социально-экономическая жизнь страны переполнена пенсионной тематикой. Тут и инициатива коммунистов пораньше отправлять на заслуженный отдых казахстанцев, и споры с ними сторонников либерального курса, и разъяснения правительства по поводу пенсионного возраста и досрочного изъятия вкладчиками “избыточных” средств из ЕНПФ, и опасения депутатов, что эти самые излишки могут сразу же перекочевать на счета коллекторов и прочих страждущих. Все это дает возможность пристальнее присмотреться к проблемам пенсионного обеспечения населения и подтвердить правоту нашей газеты по поводу того, что систему придется менять, и чем раньше менять, тем эффективнее и полезнее для всех.

«В ваших интересах» — Кондоминиум — это форма собственности общедомового имущества. То есть каждый жилец кроме своей квартиры, которая находится в его полной собственности, вместе с другими проживающими в многоквартирном жилом доме владеет всей остальной территорией: фасадом, подъездами, лестничными маршами, лифтами, крышами, чердаками, техническими этажами, подвалами, внутридомовыми инженерными системами, земельным участком под зданием. То есть кондоминиум является юридическим закреплением за собственниками квартир права долевой собственности на общее имущество. Создать кондоминиум в одном подъезде нельзя, только в целом жилом доме. Один кондоминиум создается и в жилом комплексе, если несколько домов расположены на одном земельном участке, имеют общий фундамент или общую инфраструктуру.

KZAIF . KZ . «Доложить с прибором» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ попытались разобраться, что имеют в виду наши чиновники, рассказывая о состоянии казахстанской экономики — Недавно мы с тобой говорили о нашей статистике, можно ли ей верить. И вот опять… Министр национальной экономики Руслан Даленов выступил в парламенте и рассказал о том, как идут дела во вверенной ему сфере. Слушать его, конечно, было увлекательно. Все соткано из таких узоров-узелочков, что общий рисунок «полотна» выглядел очень даже эстетичным и затейливым. А вот если приглядеться, то становится видно: грубовато соткано, сделано все в спешке и с явным расчетом на то, что пристально рассматривать это словесное творение никто не станет. И расчет оказался верным.

«Пролетарии умственного труда» — «Поехать в Москву на заработки»… долгое время эта фраза звучала как решение чуть ли не всех проблем. Ведь столица России считалась центром высоких зарплат и миллионов вакансий. По официальным данным, ежегодно в белокаменную въезжают до двух миллионов мигрантов. В основном это, конечно, выходцы из стран бывшего Советского союза. Правда, официально трудоустраиваются далеко не все. Есть ли среди московских гастарбайтеров казахстанцы и какие проблемы возникают у мигрантов, – об этом мы поговорили с Ренатом КАРИМОВЫМ, председателем Центрального комитета профсоюза трудящих мигрантов, занятых в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и смежных отраслях в Москве.

EHONEWS . KZ . Нурлан ФАДЕЕВ – «В Казахстане продвигают «зеленую» энергетику в ущерб развитию национальной энергосистемы» — Выходит, что «зелёная энергетика» в Казахстане стала коммерческим проектом, который гарантирует его участникам большую прибыль с помощью высоких тарифов, но не решает проблемы развития отечественной энергосистемы. Все модели и разговоры о «зеленой энергетике» являются попыткой уйти в сторону и не допустить строительства нужной всем жителям Казахстана атомной электростанции в Алматинской области. При этом данный миф раскручивают чиновники, националисты и западные компании, незаинтересованные в индустриализации и энергетической независимости Казахстана.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Александр ГОРОХОВ — «Как растоптали казахстанскую мечту» — Доверчивых граждан и коллег из правительства долгое время водили за нос, обещая под баснословные деньги превратить Казахстан в «Новую Австралию». Если говорить об обещаниях, даваемых Мясным Союзом, то бросается в глаза настоящее планов громадье. Авторы планировали, ни много, ни мало, покрыть до 12 % потребностей в мясе целого ряда стран, на сегодня закупающих его за рубежом. Таких, как Вьетнам, Иран, Китай и Саудовская Аравия, потребление которых к 2026 году должно составить в сумме около 2 млн 340 тыс. тонн. Причем, главной «жертвой» вытеснения с рынка этих стран избрана Австралия, у поставок которой в перечисленные страны запланировано «откусить» 286 тыс. тонн.

INFORMBURO . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Использование пенсионных активов – это телега впереди лошади» — До принятия решения по использованию пенсионных активов нужно было создать новую полноценную госпрограмму по реформам в пенсионной системе. В эту программу необходимо было включить экономически обоснованные расчёты, которые бы взаимно увязали развитие распределительной и накопительной пенсионной системы Казахстана. При этом очень важно было вынести такие расчёты и предлагаемые реформы на общественное обсуждение.На сегодня решение по использованию пенсионных активов принято, но до сих пор не опубликованы правительственные расчёты, как это решение повлияет на эффективность пенсионной системы.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Почему полицейские и чиновники «подсели» на аренду авто?» — На западе Казахстана – в Мангистауской области разворачивается интересная ситуация. Ежегодно вот уже на протяжении трех лет одна и та же фирма – «НефтеГазСтройПоставка» получает все тендеры на поставку машин в аренду для местного Департамента полиции. А в этом году заказывать авто начал и акимат области. Причем обоим заказчикам транспорт подали вместе с водителями. Я бы не обратил внимания, если бы не суммы тендеров – каждая поставка обходится налогоплательщикам в солидные суммы. Всего за четыре года этой незаменимой фирме перечислили 1,3 миллиарда тенге. Кому она принадлежит и на чем ездят «слуги народа», выяснял наш корреспондент.

EXPRESS — K . KZ . «Олжас Сулейменов: решение экологических проблем планеты должно стать самой главной объединяющей идеей человечества» — Общество и государство должны реально взаимодействовать друг с другом в спасении природы, нужно искать пути для такой взаимной работы. Именно это, а не жалобы на то, как все плохо, должно быть целью всевозможных дискуссий, заявил поэт и общественный деятель Олжас СУЛЕЙМЕНОВ на алматинском Международном форуме сближения культур Евразии.

MK — KZ . KZ . «США могут наложить санкции на Казахстан из-за ситуации с торговлей людьми» — Ежегодно госдепартамент США представляет статистические данные о ситуации в мире, связанной с торговлей людьми. В его рамках представлена ситуация в странах-партнерах. В этом году Штаты внесли Казахстан в контрольный список по торговле людьми. По мнению американских властей, это означает, что правительство РК не в полной мере соблюдает минимальные стандарты для ликвидации эксплуатации человека.

LITER . KZ . «Слепили пародию: памятник Кунаеву в Алматинской области возмутил его родню» — В селе Баканас Алматинской области установили памятник первому секретарю ЦК Компартии Казахской ССР Динмухамеду КУНАЕВУ. Вот только им оказались недовольны его родственники. Племянница Динмухамеда Кунаева Жанара МУКАЖАНОВА возмущена новым памятником — «Я и многие другие всегда восхищалась внешним обликом моего дяди, поэтому крайне возмущена тем, что увидела, тем более на его родине в Баканасе. Скульптору надо было согласовать проект с фондом Динмухамеда Кунаева, а не лепить пародию, тем более за народные деньги», — заметила Мукажанова.

TENGRINEWS . KZ . «Это настоящий ад: как снять квартиру в Алматы и не сойти с ума» — «У нас коронавирус, поэтому срочно выселяйтесь! А если не уйдете, я сожгу ваши вещи«. Такую историю рассказала нам одна из тысячи пострадавших от нечистых на руку арендодателей. В пандемию число мошенников выросло в разы, и теперь, по ее словам, поиск квартиры превратился в самый настоящий квест, в котором она все чаще натыкается на так называемый развод.

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