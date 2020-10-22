Карантин усилили в Уральске – сельхозярмарки запрещены, ряд стихийных рынков ликвидируют

Уральск. 22 октября. КазТАГ – Карантин усилили в Уральске – сельскохозяйственные ярмарки запрещены, а ряд стихийных рынков ликвидируют, передает корреспондент агентства.

«Ввести следующие ограничительные меры на территории города Уральск: ограничить выход на улицу без крайней необходимости лицам старше 65 лет; запретить проведение сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок в воскресные дни; приостановить работу общественного транспорта в воскресные дни», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Уральска в четверг.

Акиму города и городскому управлению полиции поручено ликвидировать стихийные рынки по адресам: улица Досмухамедова, район рынка «Мирлан»; улица Абулхаир хана 155, район ТД «Жайык»; проспект Н. Назарбаева, район остановки «Юбилейная»; улица Курмангазы, район ТД «Школьник»; проспект Абая 90/2в, район бывшего рынка «Султан»; 6 микрорайон, напротив ТД «Жеңіс»; проспект Абулхаир хана, 155, район ТД «Аяжан»; улица Курмангазы, район рынка «Акжол»; улица Гагарина, район рынка «Өнім».