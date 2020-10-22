Сейчас не время для многочисленных торжеств в честь 30-летия Независимости – Токаев

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Сейчас не время для многочисленных торжеств в честь 30-летия Независимости Казахстана, считает президент Касым-Жомарт Токаев.

«Следующий год – это год 30-летия нашей Независимости – он должен пройти под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав людей, развития здравоохранения и образования, защиты экологии. Сейчас не время для проведения многочисленных торжеств по случаю этой важной исторической даты. Не откладывая дела в долгий ящик мы обязаны в самые кратчайшие сроки добиться конкретных результатов», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия.

По словам главы государства, «этот год еще не закончился, но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что он был особым в истории всего человечества».

«Мир переживает драматичный период – пандемия коронавируса обнажила многочисленные проблемы в международных отношениях, привела к пересмотру устоявшихся принципов экономического взаимодействия, заложила основу новых социальных тенденций, актуализировала технологические новации. Мы видим, как сам институт государства проходит испытание на прочность и эффективность. Перспективы многих глобальных и региональных проектов в этих условиях выглядят, надо сказать, туманными», — отметил президент.

По его словам, «подвергаются серьезной ревизии широко распространенные идеологические и философские концепции» и «заметную трансформацию претерпевают общественные практики и нормы, а также модели поведения людей».

«Становится очевидным, что в таких кризисных условиях любое государство должно исходить из своих долгосрочных национальных интересов во имя сохранения стабильности и обеспечения благополучия народа. Логика конфронтации, идеология охлократии – это путь в никуда, а если точнее сказать – это путь к хаосу и разрухе, причем к разрухе, которая не имеет перспективы к восстановлению», — сказал глава государства.

Он отметил, что в то же время «государство обязано учитывать законные требования своих граждан – будь то экономические требования или требования политического характера».

«Именно поэтому я предложил подготовить принципиально новый документ – Социальный кодекс. Другими словами, государство должно следовать своим социальным обязательствам перед гражданами. Перед высшим экономическим советом стоит задача разработки совершенно новых подходов к развитию экономики: в частности – к налоговой и фискальной политике, чтобы быть готовыми встретить новые вызовы постпандемического периода», — сказал Токаев.