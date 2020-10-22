Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 23 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«23 октября в Акмолинской области местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 23 октября ожидается на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Днем 23 октября в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки. Ветер западный, утром и днем местами порывы 17-22 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«23 октября в Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 70-75%.

«23 октября в Северо-Казахстанской области ожидается местами гололед, ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 23 октября ожидается гололед, ветер западный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду» — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

«23 октября в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 23 октября ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-18 метров в секунду. В Семее 23 октября ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-18 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 90-100%.

«Ночью 23 октября на севере Кызылординской области ожидаются заморозки +3», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма 95-100%.