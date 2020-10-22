Контрабанду крупной партии осетровых пресекли на казахстанско-российской границе

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Атырау. 21 октября. КазТАГ – Контрабанду крупной партии осетровых пресекли на казахстанско-российской границе, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности РК.

«21 октября 2020 года сотрудниками департамента пограничной службы по Западно-Казахстанской области (пункт пропуска «Сырым») пресечена попытка провоза контрабандного груза в виде рыбы осетровой породы в количестве 118 штук, находящейся в 19 мешках», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, перевозчиком данный груз был скрыт от досмотра под мешками с репчатым луком.

Отмечается, что задержанный гражданин Российской Федерации следовал на грузовой автомашине из РК в РФ, передан сотрудникам ОП Байтерекского района.

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