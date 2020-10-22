Сжиженный газ в Казахстане стоит в разы дешевле, чем в России или Таджикистане – МЭ РК

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сжиженный газ в Казахстане стоит в разы дешевле, чем в России или Таджикистане, поэтому его запретили вывозить, сообщил директор департамента газа и нефтегазохимии министерства энергетики Казахстана Зияш Киякбаев.

«По нескольким причинам (запретили экспорт газа – КазТАГ). Есть огромный ценовой дисбаланс между казахстанскими ценами – Т38,7 тыс./т (без НДС) и ценами приграничных регионов России, где цена в 4-5 раз выше. По данным издания «Аргус», цена на газ – Т165тыс./т. Цена на газ в Таджикистане – еще выше», — сказал Киякбаев, отвечая на вопрос на брифинге по вопросам обеспечения внутреннего рынка Казахстана сжиженным нефтяным газом в четверг.

По его словам, в 2017 году были факты, когда сжиженный газ, предназначавшийся для внутреннего рынка, нелегально вывозился.

«То есть, одна из причин запрета – исключить нелегальный или теневой экспорт газа за пределы Казахстана, максимально обеспечить защиту наших потребителей и производителей», — сказал спикер.

Он отметил, что в закон «О газе и газоснабжении» внесены изменения и по ним внедрена система электронных торгов. Продажа газа поэтапно будет выводиться на электронные торги, а государство выходить из данного процесса, что, как пояснил спикер, даст справедливый механизм ценообразования на сжиженный газ, защитит интересы производителей, которые получат экономически обоснованную стоимость на свой продукт и будут заинтересованы в наращивании производства и инвестировании.

«Электронные торги исключают посредников. Все сделки будут проходить в режиме двойного встречного анонимного аукциона, что позволит обеспечить максимальную транспарентность. То есть, производителям, которые реализуют газ на территории Казахстана по экономически обоснованным ценам, неинтересно будет вывозить газ нелегально. Это также повысит инвестиционную привлекательность отрасли: переработки или подготовки газа. Сейчас регулируемые государством низкие цены не стимулируют рост инвестиционной привлекательности отрасли», — добавил Киякбаев.