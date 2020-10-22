Уральск. 22 октября. КазТАГ – Подозреваемый в гибели женщины под катером сын депутата предстанет перед судом в Уральске, сообщает портал «Мой город».

«Дело 17-летнего Артема Крылова передано в суд по части 1 статьи 104 (причинение смерти по неосторожности) УК РК. Процесс будет проходить в закрытом режиме, так как на скамье подсудимых находится несовершеннолетний. Дело было принято 19 октября. Предварительное слушание назначено на 26 октября», — рассказали в пресс-службе областного суда ЗКО.

Как уточняется, дело будет рассматриваться в ювенальном суде.

Напомним, 6 июня на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла трагедия — неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась. Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего, им пришлось похоронить Екатерину без головы и руки — водолазы так и не смогли найти части тела женщины.

В качестве подозреваемого задержали 17- летнего сына депутата Валерия Крылова по громкому делу рассказали родные погибшей Екатерины Ананьевой. Однако сам Валерий Крылов утверждал, что уверен в невиновности сына.

12 августа стало известно, что родственники погибшей под винтом катера простили сына депутата в ЗКО.