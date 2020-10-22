Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Лишь на западе Казахстана в четверг ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием циклона с районов Скандинавий на большей части РК пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, местами ожидаются туман, гололед. Лишь на западе страны под влиянием Северо-западного антициклона ожидается погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью небольшие осадки, днем осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +5+7, ночью 0-2.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +8+10.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный 8-13, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +12+14, ночью +6+8.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь, ночью без осадков, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +2+7.

В Акмолинской области области дождь со снегом, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +4+9, ночью -2+3.

В Актюбинской области днем без осадков, ночью возможен мокрый снег, туман, гололед. Днем +1+6, ночью -1-6.

В Атырауской области без осадков. Днем +8+13, ночью +2+7.

В Жамбылской области дождь, ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +5+10.

В Северо-Казахстанской области дождь со снегом. Днем +3+8, ночью -4+1.

В Туркестанской области дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +5+10.

В Кызылординской области днем без осадков, ночью дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +9+14, ночью +1+6.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Костанайской области дождь со снегом, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -4+1.

В Карагандинской области дождь со снегом, туман, гололед, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8 (на юге +11+16), ночью +1+6 (на юге -3-8).

В Алматинской области днем дождь, ночью без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Мангистауской области без осадков. Днем +13+18, ночью +6+11.

В Павлодарской области кратковременный дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью +3+8.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.