Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Алматы. 22 октября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1924,15.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 5,2.

Стоимость унции золота в евро составила 1622,44 (+2,46), а в британских фунтах – 1466,59 (-4,09).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.