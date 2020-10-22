На социально-значимые товары с начала года цены увеличились на 4,2% – МТИ РК

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. На социально-значимые товары с начала года цены увеличились на 4,2%, заявил заместитель директора департамента внутренней торговли министерства торговли и инвестиции (МТИ) РК Ерлан Ешназаров.

«На сегодня министерство торговли и инвестиции мониторит 19 товаров, на которые с начала года цены увеличились по состоянию на 1 октября, на 4,2%», — сказал Ешназаров на онлайн-брифинге о регулировании цен на продукты питания и обеспечении продовольственной безопасности (в условиях КВИ) в четверг.

По его словам, с мая по сентябрь цены постепенно падали. В мае рост цен составил 0,1%, в июне и июле — 0%, в августе — цены уменьшились на 0,3%, в сентябре — уменьшились на 0,4%.

«В целом, это снижение цен дало общее понижение цен на социально значимые товары на 1,3%», — сказал замдиректора департамента.

МТИ регулирует цены только на социально значимые товары, на другие товары устанавливают цены сами субъекты бизнеса, отметил Ешназаров.