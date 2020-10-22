Недостаточными назвал Токаев принимаемые меры для удовлетворения нужд инвалидов

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Недостаточными назвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимаемые меры для удовлетворения нужд инвалидов, передает корреспондент агентства.

«Важное значение имеет поддержка людей с особыми потребностями. Государство начало уделять значительное внимание вопросам инклюзивного образования, созданию безбарьерной среды, обеспечению инфраструктурной доступности, расширению возможностей по трудоустройству для таких лиц. Однако, несмотря на то, что эти меры предприняты, они все же недостаточны для удовлетворения нужд людей с особыми потребностями», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия.

Здесь, по его словам, требуется более системная последовательная работа правительства и акимов.

«Следует предусмотреть нормы государственного стимулирования участия предприятий и организаций в обеспечении жизнедеятельности лиц с особыми потребностями. Полагаю, что до 2022 года необходимо завершить процедуру ратификации факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов, который Казахстан принял пять лет назад», — сказал Токаев.