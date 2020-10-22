Внедрить с 2022 года в Казахстане Индекс благополучия детей поручил Токаев

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Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Внедрить с 2022 года в Казахстане Индекс благополучия детей поручил президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«В послании я также особое внимание уделил вопросу защиты прав детей. В частности, было поручено присоединиться к факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, принять меры для защиты детей от интернет-травли. Вместе с тем, полагаю, что для более системного понимания вопросов детства и принятия мер для их решения необходимо разработать и внедрить с 2022 года национальный мониторинговый механизм – Индекс благополучия детей», — поручил Токаев на заседании Национального совета общественного доверия в четверг.

По его мнению, введение Индекса даст возможность отслеживать эффективность национальной политики по улучшению положения детей в разных сферах и в разбивке по регионам.

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