Нельзя замалчивать тему выезда тысяч казахстанцев на заработки за рубеж, считает Токаев

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) выразил мнение, что нельзя замалчивать тему выезда тысяч казахстанцев на заработки за рубеж, передает корреспондент агентства.

«Еще одна актуальная тема, рассматриваемая в рамках НСОД, это трудовая миграция казахстанцев. Этот вопрос очень актуальный, его нельзя замалчивать, так как ежегодно тысячи наших соотечественников становятся трудовыми мигрантами», — сказал Токаев в четверг.

Он отметил, что граждане Казахстана «работают за границей не только в сферах, где требуется высокая квалификация – многие из них заняты в секторе услуг».

«Там они готовы браться за работу, которую, возможно, не согласились бы выполнять у себя в стране. При этом трудовые отношения в таких случаях, как правило, официально не регулируются. В ряде стран казахстанцы работают нелегально. Из такого положения вытекают сложности с регистрацией, различные бытовые трудности, с которыми наши сограждане сталкиваются ежедневно», — подчеркнул президент.

По его словам, «это ярко проявилось в период пандемии».

«При этом, необходимо понимать, что в современном мире трудовая миграция имеет глобальный характер. Ее нельзя трактовать как однозначно негативное явление – это многогранный процесс, который имеет такие положительные стороны, как повышение квалификации, приобретение новых навыков, накопление стартового капитала для создания собственного дела, адаптация к другой социокультурной среде. Поэтому государство приложит все усилия для реализации потенциала казахстанцев, в том числе находящихся в трудовой миграции. Правительству следует предметно изучить все эти вопросы и внести предложения», — поручил Токаев.